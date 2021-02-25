شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد بديعة مصابنى .. كيف حشدت أيقونة الفن الجمهور لحديقة بديعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنان بديعة مصابني التي تعتبر من أشهر الفنانين في شارع عماد الدين، وقدمت العديد من الأعمال، والتي لا تزال راسخة في الأذهان

وبديعة مصابنى أحد أهم أيقونات الغناء والرقص في فترة الثلاثينات، هي من قامت بتنظيم مسابقة لانتخاب ملكة جمال حديقة بديعة، واستطاعت أن تحشد الجمهور، وذلك بعدما تركت حرية الاختيار لهم على مدار أسبوع كامل، وتم إعلان النتيجة بفوز الآنسة زوزو لبيب بـ355 صوتا، وهذا ما نشرته مجلة الكواكب عام 1932 احتفالا منهم بهذه المناسبة.





ونعرض في السطور التالية أهم المحطات الفنية في حياتها :

- نشأت في بيئة وبيت فقير جدًا لأب لبناني وأم سورية.

-بدايتها كراقصة واستعراضية بالموالد والأفراح، إلى أن قابلت نجيب الريحانى وأعجب بها وضمها للعمل بفرقته.

- أسست فرقة خاصة بها للرقص والتمثيل المسرحي بعنوان "فرقة بديعة مصابني" التي تخرج منها معظم الفنانين في ذلك الوقت.

- ومن أشهر الفنانين الاستعراضيين والغنائيين الذين تخرجو من فرقتها هما: "تحية كاريوكا سامية جمال، أسمهان، فريد الأطرش،وحورية محمد،وببا عز الدين،محمد عبد المطلب،هاجر حمدي،محمد الكحلاوي،محمد فوزي، إسماعيل ياسين. ".