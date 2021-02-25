حمدي الميرغني يثير الجدل بجلسة تصوير مع زوجته.. علاء الدين والأميرة ياسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح في أحدث ظهور لهما.

وظهر "الميرغني" في زي علاء الدين، بينما ظهرت "إسراء" وابنتهما "تمارا" في زي الأميرة ياسمين، مما أثار الجدل بشكل كبير حول الصور التي خمّن البعض أبطالها، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق "الميرغني" قائلا: "عالم جديد تماما، لا أحد يقول لنا إلى أين نذهب، إننا نحلم فقط".

وينتظر حمدي الميرغني عرض فيلمه الكوميدي الجديد "ديدو" بالسينمات، وهو من بطولة كريم فهمي، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، ميريت عمر الحريري، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج عمرو صلاح.