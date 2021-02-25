آسر ياسين يتحدث عن أسرته في "السيرة" على dmc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في ثاني حلقات الموسم الثاني، يحل الفنان آسر ياسين ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة.

يتحدث "آسر" خلال اللقاء عن علاقاته العاطفية السابقة، وقصة زواجه، وكذلك صعوبات تربية الأبناء، فضلا عن علاقته بوالديه ودعمهما الكبير له.

كما يتحدث عن بداياته في الفن، وموقفه من العديد من الأزمات التي مر بها خلال مسيرته الفنية.

يعرض برنامج "السيرة" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على قناة dmc.