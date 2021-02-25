زواجه وتعرضه للاكتئاب بسبب "تراب الماس".. حكايات آسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يحل اليوم الخميس ٢٥ فبراير عيد ميلاد الفنان آسر ياسين ال٤٠ ، إذ أنه من مواليد 1981.

ونرصد لكم ٣حكايات في حياة آسر ياسين في التقرير التالي :

قصة زواجه

كشف الفنان آسر ياسين قصة ارتباطه من زوجته " كنزي "ببرنامج" بيت العائلة ":" زوجتي كنزي كانت معي في الجامعة، ومكنتش أعرفها وقتها، وبعد الجامعة ودخولي التمثيل بدأت أعرفها.. وكنت أعرف شكلها ولكن مكنتش أعرفها شخصيا.. مرة فيه واحدة صديقتي، كلمتني على التليفون تهنيني بفيلم ليا في السينما وهو "زي النهاردة"، وقالتلي فيه واحدة زميلتي عايزة تباركلك وبتقولك بتحب تمثيلك، وفجأة لقيت واحدة بتقولي أنا كنزي وبحب تمثيلك جدا وبشجعك، وعارفة إن أنت كنت معانا في الجامعة.. بجد بالتوفيق، قولتلها.. شكرا، وبعدها بكذا سنة وفترة طويلة ما اتقابلناش، وفجأة كنت معزوم على حفلة خاصة، فلقيت كنزي فيها واتعرفت عليها، ومن هنا بدأت العلاقة بينا، والموضوع مشي على طول بينا واتجوزنا ".

قصة زواج والديه

روى الفنان آسر ياسين علاقته بوالدته و قصة زواج والديه ببرنامج "بيت العائلة": "والدتي كان نفسها تخلف بنت، عندي إسلام أخويا أصغر مني بعامين، ووالدتي معلقة الصور القديمة بتاعتها في البيت.. وبدأ قصة ارتباط والديا عندما كانت هناك علاقة صداقة بين والد والدي ووالد والدتي منذ المدرسة، وكانوا على تواصل بمرور السنين إلى أن كبر والدي ووالدتي، ولما كان والدي ووالدتي في لندن طلب إيدها، فموافتش وقتها، وبعدين رجعوا مصر، وبعدها كانت والدتي بتزور أهل والدي، وفي يوم كانوا في البلكونة، فكرر والدي طلبه بالزواج من والدتي، فوافقت ".

تعرضه للاكتئاب

تعرض الفنان آسر ياسين لأزمة اكتئاب، لأول مرة، بعد فيلم "تراب الماس"، وقال ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، إنه خرج من الفيلم بحالة من الاكتئاب استمرت معه ما يقرب من 6 أشهر: "كنت طالع من الفيلم والدور مكنتش عايز أشوف حد ولا عايز أخرج ولا أسافر".

وأضاف، أن "تراب الماس" و"رسايل البحر" من أكثر الأعمال التي أرهقته نفسيًا، حتى أثناء التحضير، مشيرا إلى أنه لم يستطع الظهور في الإعلام للحديث عن نجاح فيلم (تراب الماس) بسبب هذه الحالة التي كان يمر بها "مكنتش قادر حتى أتكلم على التجربة.. كنت سعيد جدا بنجاحها بس مكنتش حاسس بيه، أحيانا في أدوار بتلمس حاجة عندك يمكن أنت قافلها من زمان أو مجربتش تفتحها عشان كدة، قعدت شوية عشان اطلع من الشخصية دي".