شيري عادل تخطف قلوب محبيها بعد خضوعها لعملية جراحية.. ودعوات للفنانة بالشفاء

القاهرة - سامية سيد - تتواصل دعوات الشفاء للفنانة شيري عادل عقب إعلان الفنانة إنجي خطاب، أن الفنانة شيري عادل تخضع لإجراء عملية جراحية دقيقة إثر تعرضها لأزمة صحية شديدة، ولم يكشف حتى الآن عن سبب الجراحة.

وطالبت إنجي خطاب من متابعيها الدعاء للفنانة شيري عادل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: فضلًا دعواتكم بالشفاء لأختي وصاحبة عمري، النجمة شيري عادل بالشفاء، هتعمل عملية جراحية دقيقة، ربنا يقومك بالسلامة يا روحي يارب.