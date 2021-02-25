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شكرا لقرائتكم خبر عن شيري عادل تخطف قلوب محبيها بعد خضوعها لعملية جراحية.. ودعوات للفنانة بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر
وطالبت إنجي خطاب من متابعيها الدعاء للفنانة شيري عادل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: فضلًا دعواتكم بالشفاء لأختي وصاحبة عمري، النجمة شيري عادل بالشفاء، هتعمل عملية جراحية دقيقة، ربنا يقومك بالسلامة يا روحي يارب.
شيري عادل
وتظهر الفنانة شيري عادل ضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "فارس بلا جواز"، للنجم مصطفى قمر المقررعرضه فى موسم شهر رمضان المقبل.
آخر أعمال الفنانة شيري عادل
يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيري عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضى.
مسلسل "فارس بلا جواز"، تأليف فداء الشندويلى، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارة ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة وومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، والعمل يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنانة ندا موسى، وجيما بياع وفاطمة عادل وأخرون من النجوم الشباب، حيث انطلق اليوم الأحد أولى مشاهد المسلسل استعداداً للعرض فى شهر رمضان.