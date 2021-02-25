فن ومشاهير

شاهد صور آسر ياسين فى مرحلة الطفولة احتفالا بعيد ميلاده

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور آسر ياسين فى مرحلة الطفولة احتفالا بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

استطاع النجم آسر ياسين أن يضع بصمة واضحة على الساحة وذلك بفضل موهبته المميزة والخاطفة للأنظار التى جعلته يمتلك شعبية جارفة، و اليوم يحتفل آسر بعيد ميلاده ونستعرض عدد من صوره بمرحلة الطفولة .

اسر

بإحدى الصور ظهر آسر ياسين بصورة من اللونين الأبيض و الأسود و التى التقطت له فى سن الثالثة من عمره ، كذلك من الصور القديمة من ألبوم ذكريات آسر ياسين من مرحلة الطفولة و التي التقطت بأجواء عائلية مميزة ، جمعت آسر بشقيقه و والدهما.

اسر3

يذكر أن آسر ياسين قدم عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة ، التي تنوعت بين تليفزيونية و سينمائية ، فمن أبرز اعمال السينمائية " تراب الماس" و " صاحب المقام " و " أولاد رزق 2"  ، اما أنجح المسلسلات التي شارك بها " 30 يوم " و " بـ100 وش" و غيرهم .

اسر 2
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا