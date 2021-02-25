شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى تصور كليب" تصدق و تآمن بالله" في دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور المطربة هايدى موسى حاليا كليب جديد بعنوان «تصدق و تآمن بالله» مع المخرج عادل سرحان، في دبى، والكليب من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان علاء الرواي، وتوزيع جيزو، ومن المقرر أن يتم طرحه قريبا

من ناحية أخرى شاركت المطربة هايدى موسى مؤخراً فى مسلسل "طلقتك نفسى" مع عدد من الفنانين من ضمنهم أحمد عصام وهاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي، ومن إخراج محمد النقلي وقصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحى

يذكر أن آخر أعمال هايدي موسي أغنيتها الجديدة "عيشها"، من كلمات مع الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد فخرانى، وتوزيع محمد الشاعر، وماستر توما، والأغنية تحمل طابع التفاؤل والأمل والسعادة.