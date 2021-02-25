شكرا لقرائتكم خبر عن "كله شمال" كليب جديد لمصطفي حجاج .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب مصطفي حجاج لطرح كليب جديد بعنوان "كله شمال"، من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقي أمين نبيل، وإخراج محمد القاضي، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.

من ناحية أخري طرح مصطفى حجاج مؤخرا، أغنيته الجديدة "ألف مرة" عبر يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة عبد الهادى، ميكس وماستر هانى محروس، جيتار مصطفى أصلان.

مؤخرا طرحت أغنية "أبويا قالى زمان" وهى دويتو جمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.‏