نرمين الفقي تنشر صورًا من كواليس مسلسل "ضل راجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورتين من كواليس مسلسل "ضل راجل"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت نرمين على الصور: "يارب التوفيق والنجاح من عندك يارب مع الأخ والصديق المحترم ياسر جلال، والمخرج المحترم أحمد صالح، تأليف الأستاذ الخلوق أحمد عبد الفتاح مع مجموعة كبيرة من النجوم، إن شاء الله رمضان 2021، إن شاء الله نكون عند حسن الظن مسلسل ضل راجل".

مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، نور، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.