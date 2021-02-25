"من الرقصات الجميلة".. نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع "الراقصة والسياسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

استعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "الراقصة والسياسي" عبر حسابها بموقع إنستجرام.

ونشرت "نبيلة" فيديو يحمل مشاهد لها من الفيلم، وعلقت: "(الراقصة والسياسي).. من الرقصات الجميلة في الفيلم، ألحان الموسيقار محمد سلطان.. وحيد حامد وسمير سيف، وضيف الشرف المخرج محمد شبل".

"الراقصة والسياسي" عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، أعدها للسينما وحيد حامد، وأخرجها سمير سيف، بطولة نبيلة عبيد، صلاح قابيل، فاروق فلوكس، مصطفى متولي، والعمل من إنتاج عام 1990.