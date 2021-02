شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم The War With Grandpa ترتفع إلى 36 مليون و 700 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات فيلم الكوميديا The War With Grandpa لـ 36 مليون و700 ألف دولار أمريكي حول العالم، وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته النجم العالمى روبرت دى نيرو، ووفقًا لصحيفة فاريتى، كان الفيلم الكوميدى The War With Grandpa، توقف عن العرض منذ عام 2018 بسبب أزمة شركة الإنتاج التى يمتلكها المنتج هارفى وينستون، الذى اتهم بقضايا تحرش متعددة، ما أدى إلى تعليق عرض الفيلم فى الأسواق، ليعود بعد عامين لاكتساح شباك التذاكر.

وحقق الفيلم الكوميدى الذى تدور أحداثه حول رجل سبعينى وحفيده، نحو 3.6 مليون دولار فى اليوم الأول من عرضه فى 2205 دورعرض داخل الولايات المتحدة الامريكية، متخطياً فيلم Tenet الذى تراجعت إيراداته خلال الفترة الأخيرة بعد تسريب بعض النسخ الخاصة بالعرض.

الفيلم تدور أحداثه حول علاقة متوترة بين ابن وجده، إذ يضطر الطفل "بيتر" لمشاركة جده غرفته ولكنه يرفض ذلك ويحارب من أجل استعادة غرفته. الفيلم يشارك فى بطولته ماريسا تومى وكريستوفر والكن و لورا مارانو و يوجين ليفي و خوليو سيزار تشافيز وليديا ستايسلينجر ومن تأليف ليزا أداريو و Tom J. Astle ومن إخراج تيم هيل.