شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "Nomadland" بإصدار محدود في الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدرت الموافقة علي طرح فيلم "Nomadland" بإصدار محدود في الصين بدءًا من 23 أبريل، وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع China Film، علي أن يكون موعد العرض لأول مرة قبل ثلاثة أيام فقط من حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث من المتوقع أن يكون الموعد هو الاختيار الأفضل، وسيقام حفل الأوسكار في 26 أبريل المقبل بلوس انجلوس .

ويبدو أن طرح الفيلم بإصدار محدود يرجع اي ان الصين تتبع الفترة الحالة والمقبلة الترويج لأفلامها والتعتيم علي الفيلم الاجنبي.

والفيلم الأمريكي Nomadland إخراج كلوي تشاو، وهو العمل الذي عرض بمهرجان القاهرة في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفيلم فاز باثنتين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم وعرض بمهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.

فرانسيس مكدورماند بطلة الفيلم سبق وأن نالت جائزة الأوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها فى فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.