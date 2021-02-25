صور.. تامر حبيب يحمل ثعبانا ضخما ويداعب قردا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهر السيناريست تامر حبيب وهو يحمل ثعبانا ضخما ويداعب قردا عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر "حبيب" الصور عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جزيل الشكر للصديق المحترم سيف أحمد على حسن وكرم الضيافة في مزرعته الرائعة، والتسبب في قضائي يوم من أكثر أيامي بهجة وطفولة".

وكشف تامر حبيب، مؤخرا عن تعاونه مع المطربة السورية أصالة في أغنية جديدة، في ألبومها الجديد، المقرر طرحه قريباً. وقال ببرنامج "The Insider بالعربي" أنه كتب الأغنية منذ فترة، وكان من المقرر أن تضمها أصالة إلى ألبوم "في قربك" الذي صدر قبل عامين، لكنها كانت انتهت من تسجيل الأغاني، لتقرر طرحها بشكل منفرد، ثم تراجعت وقررت ضمها إلى الألبوم الجديد، وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد.

وأضاف"حبيب" أن أصالة انتهت من تسجيل الأغنية بالفعل، لكنه لم يسمعها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه كتب 3 أغاني من قبل، وكانوا بطلب من المنتجين، لكن تلك الأغنية جاءت بقرار منه، حيث بدأ في التفكير فيها كمشهد يمكن وضعه ضمن أحداث أي فيلم أو مسلسل يكتبه، ثم قرر تحويل الفكرة إلى أغنية.