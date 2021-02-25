شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن فريق "Daft Punk" بعد تصدر خبر انفصاله المواقع العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء خبر انفصال فريق الموسيقى الالكترونية الفرنسى الشهير " Daft Punk " صادم لقطاع كبير من محبيهم و معجبيهم حول العالم، كون هذا الفريق استطاع أن يضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى، فى هذا التقرير نتعرف على 6 معلومات عن الفريق الذى أثار ضجة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية بسبب انفصاله .

1- تم تكوين الفريق عام 1993 فى باريس بواسطة جاى مانويل دو هومام كريستو و توماس بنجالتر

2- حقق شعبية فى أواخر التسعينيات كجزء من " French house movement " تم توالت النجاحات

3- كانت بصمتهم مميزة فى دمج عناصر موسيقى الهاوس مع موسيقى الفانك، والتكنو، والديسكو، والروك

4- للفريق STYLE خاص حيث يظهرون دائما مرتدين الخوذة والقفازات وكأنهم "روبوت".

5- أطلق أول ألبوم لفريق Daft Punk يحمل عنوان " Homework " وذلك من قبل شركة Virgin Records فى عام 1997

6- كان يسعى الفريق للتركيزعلى الموسيقى فقط، حيث كان نادرا ما أجروا مقابلات أوظهروا على شاشات التلفزيون

وكان فريق الموسيقى الإلكترونية الشهير Daft Punk والذى يعتبر أكثر صناع الموسيقى الإلكترونية تأثيرا فى كل العصور، قد أعلن الخبر فى مقطع فيديو جديد مدته وصلت إلى ثمانى دقائق يحمل عنوان " Epilogue " وهو الفيديو الذى تم نشره على القناة الخاصة بالفريق على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، واظهر الفيديو تاريخ انطلاق الفريق فى عالم الموسيقى فى 1993 وهى المسيرة التى استمرت حتى عام 2021 .

يذكرأن الفريق الشهيراستطاع ان يحصد عدد كبير من الجوائز الهامة خلال مسيرته الفينة، ومن أبرزهذه الجوائز جائزة الجرامى " Grammy Awards " و " Austin Film Critics Association " و " Brit Awards " و " Denver Film Critics Society "