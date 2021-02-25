شكرا لقرائتكم خبر عن مارك والبيرج يرفع شعار "التحدى" فى تدريباته الشاقة داخل الجيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمية مارك والبيرج متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام بمقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يمارس بعض التدريبات الشاقة داخل إحدى صالات الألعاب الرياضة، لمحاولة رفع لياقته البدنية خلال الفترة المقبلة.

وفي كثير من الأحيان يشارك النجم العالمي جمهوره ببعض الصور والفيديوهات والمواقف والأنشطة الحياتية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ينشرها على حسابه الرسمي على إنستجرام، وفي وقت سابق وجه النجم الأمريكي مارك والبيرج النصائج لجمهوره بتناول خل التفاح والزنجبيل لتقوية المناعة.