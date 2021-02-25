شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تكشف عن صور من كواليس "ضل راجل" وتعلق: يا رب التوفيق والنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة نرمين الفقى على مشاركة جمهورها صورا من كواليس مسلسل "ضل راجل"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام، حيث ظهرت وسط العديد من نجوم الفن من ضمنهم النجم ياسر جلال.



نرمين الفقى عبر انستجرام

وكتبت نرمين الفقى، قائلة: "يا رب التوفيق والنجاح من عندك يا رب مع الأخ والصديق المحترم ياسر جلال، والمخرج المحترم أحمد صالح وتأليف الخلوق أحمد عبد الفتاح، مع مجموعة كبيرة من النجوم، إن شاء الله رمضان 2021 إن شاء الله نكون عند حسن الظن، مسلسل ضل راجل".



مسلسل ضل راجل

وكان الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح البوستر الأول لمسلسل "ضل راجل"، بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل وتوسط جلال البوستر الأول الذى نشره رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، عبر حسابه الشخصى بموقع فيسبوك.



نرمين الفقى وياسر جلال

ويأتي ذلك بعد نجاح مسلسل لؤلؤ التي شاركت فيه نرمين الفقى، ومن بطولة النجمة مى عمر، وشارك في بطولته كل من ادوارد، أحمد زاهر، نجلاء بدر، وأخرون، المسلسل قصة مى عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، اخراج محمد عبد السلام.