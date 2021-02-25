"لوصولها لحالة حرجة".. أنغام تدعو لوالدة الإعلامية رضوى الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة أنغام على الدعاء لوالدة الإعلامية رضوى الشربيني التي تمر حاليا بأزمة صحية وصلت لمرحلة حرجة.

وكتبت أنغام عبر حسابها على تويتر: "‏‎اللهم اشفها وعافها فلا شافي إلا أنت، بحق اسمك الشافي وبرحمتك يا أرحم الراحمين".

وكانت رضوى الشربيني كتبت تغريدة عبر حسابها على تويتر، قالت فيها: "‏أمي بين أيد ربنا دلوقتي...والأطباء عملوا اللي عليهم...لكن أنا عندي يقين إن رحمة ربنا واسعة، والدعاء بيغير القدر...أدعوا لها أرجوكم".

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا أحدث ألبوماتها الغنائية "مزح"، وهو ألبوم خليجي تعاونت خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار.

الألبوم من إنتاج وتوزيع شركة روتانا، ويضم على 15 أغنية متنوعة