"لا يمكن إلا لرجل مجنون رسمها".. نهاية لغز لوحة "الصرخة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

"لا يمكن إلا لرجل مجنون رسمها".. عبارة حيرت الكثيرين حول العالم، فقد كتبت هذه العبارة على الزاوية اليسرى أعلى اللوحة القماشية الشهيرة "الصرخة" للرسام النرويجي إدفارد مونك "مونش".

وبعد عدة تخمينات حول هوية كاتب هذه العبارة، التي رجح البعض أنها لأحد زوار المتحف الوطني النرويجي، كان قد كتبها على اللوحة، أظهر فحص التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء أن الرسام إدفارد مونك هو نفسه كاتب هذه العبارة على اللوحة التي رسمها عام 1893.

اللوحة الشهيرة تصور شخصية شبحية ذات وجه شاحب تصرخ تحت سماء متموجة حمراء ويخترق صداها قلب الطبيعة وموج بحر غاضب.

وأصدر المتحف الوطني النرويجي بيانا على موقعه على الإنترنت، جاء فيه: "النقش هو بالتأكيد من إدفارد مونش، إذ قام خبراء استعانوا بالأشعة تحت الحمراء بمقارنة الخط في اللوحة وخط مونش في يومياته ورسائله، لينهوا الخلاف الحاصل"

وأكدت أمينة المتحف ماي بريت جولنج، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الكتابة نفسها، وكذلك الأحداث التي حدثت في عام 1895 عندما عرض مونك اللوحة لأول مرة في النرويج، كلها تشير إلى نفس الاتجاه، إذ كان قد أثار العرض التقديمي الأول للعمل للجمهور في أوسلو في ذلك العام انتقادات وتساؤلات حول صحته العقلية مما أثار غضبه.

اللوحة تعتبر أيقونة من أيقونات العصر الحديث، وقد رسم "مونك" 4 نسخ مختلفة من الصورة، وفي عام 1994 سرقت إحدى النسخ من المتحف الوطني النرويجي، وتم استعادتها بعد بضعة أشهر، وسيعود المتحف لعرض اللوحة مرة أخرى بمناسبة افتتاح مقره الجديد عام 2022.