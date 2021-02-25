إنجي وجدان بملابس قصيرة ومي سليم بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد صلاح حسني

نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

أميرة هاني

نشرت الفنانة أميرة هاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام سيارة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال قصيرة، حازت الصورة إعجاب جمهورها.

ديانا كرزون

نشرت المطربة ديانا كرزون صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ديانا في الصورة بفستان أنيق.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس سوداء كلاسيكية.

سعد لمجرد

نشر المطرب المغربي سعد لمجرد صورة له برفقة "قط"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض قصير.

منال سلامة

نشرت الفنانة منال سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "أيس كاب".

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس المنزل.