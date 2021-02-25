إصابة الفنان أيمن عزب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان أيمن عزب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "عزب" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "أصبت بكورونا.. كل من خالطني يراعي الإجرءات..دعواتكم ..وإلى كل المهملين في الإجراءات الاحترازية..حرام عليكم".

الفنان أيمن عزب من مواليد 6 مارس 1962، وكانت بدايته من خلال المشاركة بفيلم عام 1982، التحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرج منه عام 1991.

ومن أبرز أعمال أيمن عزب "سكة السلامة"، "كارمن"، "قضية رأي عام"، "أم كلثوم"، "رجل الأقدار"، "فارس بلا جواد"، وغيرها من الأعمال في المسرح والسينما والتليفزيون.