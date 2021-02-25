صور.. الشركة المنتجة لـ"الإنس والنمس" تطرح بوسترات الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" بوسترات العمل الخاصة بأبطاله.

الفيلم من المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رعب، ويجسد "هنيدي" شخصية جديدة ومثيرة، حيث يتعرض لكثير من المشكلات بسبب مهنة والده "والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع تتابع الأحداث يقع هنيدي في حب منة شلبي ويتزوجها.

العمل بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، وهو من تأليف شريف عرفة، كريم حسن بشير، ومن إخراج شريف عرفة.