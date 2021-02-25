باسم مغنية: أبي رحل لأنه تحت القانون ونوابنا على قيد الحياة لأنهم فوق القانون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2021 10:39 مساءً

فقد الممثل اللبناني باسم مغنية والده بعد إصابته بفيروس كورونا.

وعلّق مغنية على الموضوع بكلمات مؤثرة ضجّت المواقع التواصل الاجتماعي متحدثاً عن أن والده كان من المفروض تلقي اللقاح بسبب كبر عمره ولكن النواب أخذوا اللقاح بدلاً من أبيه.

وجاء في تغريدته: “أبي رحل إلى دار الحق قبل أن يأخذ اللقاح لأن دوره الشهر القادم. ونوابنا أخذو اللقاح ودورهم بعد أشهر عدة. أبي يمشي على القانون (مات)، نوابنا لا يمشون على القانون (ما زالوا على قيد الحياة)”.

ووصلت تغريدة مغنية الى كل إعلامي وصحافي وصاحب شأن عام، وحظيت بثناء عدد كبير من الرواد.