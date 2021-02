جيني كيم وجي دراغون.. علاقة حب سرية تجمع نجمي الـk pop

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: هل تعيش النجمة الكورية جيني كيم (25 عاماً) عضو فرقة “بلاك بينك”، قصة حب مع النجم جي دراغون (32 عاماً) عضو فرقة “بيغ بانغ” الكورية؟

هذا ما كشفته صحيفة “ديسباتش” الكورية الجنوبية في تقرير حصري ومفصل يؤكد أن الثنائي يعيشان قصة حب منذ عام كامل بشكل سري.

وشكل هذا الخبر صدمة لعشاق الـk pop، الذين طرحوا الكثير من الأسئلة حول صحة هذا الخبر.

وأشار التقرير الحصري الصادر عن “ديسباتش”، إلى أن النجمين يلتقيان سراً، وغالباً في شقة مغني الراب البنتهاوس الفاخرة التي تقع في هاننام دونج، والتي تشمل موقف سيارات شخصياً ومصعداً خاصاً.

أوضحت “ديسباتش” كذلك أن جيني تكمل أنشطتها اليومية مع فرقتها BLACKPINK وتلتقي مع جي دراغون بعد ذلك بشكل يومي.

ويبدو أن علاقة الثنائي سر مفتوح في شركتهما إذ يقوم المسؤولون فيها بتنسيق جداولهما الفردية بطريقة تسمح لهما بمقابلة بعضهما البعض في خصوصية تامة.

وفي وقت سابق، أثير الكثير من الشائعات عن علاقة الثنائي وتحديداً في 31 يناير الماضي عندما رصدت عدسات المصورين جيني وهي تغادر منزل جي دراغون في الصباح وتتجه إلى حفلها الموسيقي المقام عبر الإنترنت، وقد ذكرت تقارير في ذلك الوقت أنه تمت مشاهدة سيارة جي دراغون أيضاً في مكان الحفل.

ورفضت وكالة YG Entertainment التعليق على علاقة الثنائي وقالت: “لا يمكننا تأكيد أي شيء عن الحياة الشخصية لفنانينا، ونشكر حسن تفهمكم”.

لطالما كانت جيني من محبي جي دراغون وتعتبره شخصية “آيدول” وقد تعاونت معه سابقاً في أغنية The XX في ألبومه الفردي One Of A Kind. كما شاركت أيضاً في أغنيته Black التي جاءت ضمن ألبومه الثاني.