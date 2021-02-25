شيري عادل تخضع لعملية جراحية دقيقة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تخضع الفنانة المصرية شيري عادل لعملية جراحية دقيقة للغاية بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وأكدت إحدى قريبات الفنانة في تصريحات خاصة لـ«زهرة الخليج» أنها اضطرت للخضوع لهذه العملية، بعد شعورها ببعض الآلام منذ فترة ولم تفصح عن طبيعة مرضها.

وطالبت الجمهور بالدعاء لشيري عادل، التي كانت حريصة على التكتم على المرض وعدم وصول تفاصيل الجراحة التي تجريها لوسائل الإعلام.

وكانت شيري عادل قد أعلنت منذ فترة انفصالها عن الداعية معز مسعود الذي تزوج مؤخراً من الفنانة حلا شيحة.