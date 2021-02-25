ديمة الجندي تعترف: أقاوم الإغراءات المادية وأنا جاهزة للزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الممثلة السورية ديمة الجندي عن تفاصيل مسلسل الفنان ياسر العظمة الجديد “السنونو” الذي سيعرض في رمضان القادم، وأعلنت أن العظمة تواصل معها لتكون من فريق العمل رغم عدم عملهما معاً منذ 20 عاماً، ما أشعرها بسعادة كبيرة دفعتها للمشاركة دون تردد، وأضافت أن المسلسل اجتماعي كوميدي خفيف عن نص لياسر العظمة ومن بطولة عدد كبير من الممثلين السوريين والعرب حلقاته متصلة وقصيرة مع تنوع في الضيوف.

الجندي قالت في حوارها مع الإعلامي باسل محرز في برنامج المختار إنها لاتمانع أن يستخدم الفنانون وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مادية ولكنها لاتزال تقاوم ما أسمته الإغراء المادي ونشر الإعلانات والتحول إلى بلوغر كما حصل مع بعض زميلاتها، وأضافت أنها لاتمانع تقديم إعلان شرط أن تكون وجهاً لعلامة تجارية معروفة وخاصة إذا كانت تعنى بالجمال والبشرة.

وخلال إطلالتها في برنامج المختار كشفت ديمة أنها لم تدع للمشاركة في أي مسلسل داخل سورية منذ مغادرتها دمشق قبل سنوات، فيما تأتيها عروض من المنتجين في الخارج ولكن بأجرٍ مادي قليل لايليق بموهبتها.

هذا وكشفت ديمة عبر المدينة اف ام عن عمرها الحقيقي وقالت إنها ستبلغ الرابعة والأربعين الشهر القادم وإنها فخورة بعمرها وبأمومتها وبابنتها، وبينت أنها أصبحت تفكر بالارتباط مجدداً لأنها لاتريد أن تبقى لوحدها ومشروع الزواج عاد ليصبح مطروحاً حالما يكون يتواجد الرجل المناسب.

وعن ظهورها على منصات التواصل قالت ديمة إنها لاتهتم بالتعليقات المسيئة إلا تلك التي تتطاول على ابنتها تيا، وردت على اتهامها بالجرأة في بعض الصور بأنها لم تبالغ ولكنها خرجت عن المألوف معتبرة أن هذا أمر طبيعي بالنسبة لها كممثلة، ووصفت ديمة بعض المخرجين والكتاب بأنهم من ذوي العقول المتحجرة لأنهم لايستطيعون رؤيتها إلا بالشخصيات اللطيفة والرومانسية رغم تقديمها لنماذج أخرى مايضطرها لنشر صور قد تكون وقحة لكي تستطيع لفت نظرهم لأماكن أخرى في شخصيتها وشكلها.