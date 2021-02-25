شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير وحنان سليمان والدا حمادة هلال فى مسلسل "المداح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجمان القديران أحمد بدير وحنان سليمان في بطولة مسلسل المداح لنجم الغناء حمادة هلال المقررالمنافسة به في موسم رمضان المقبل، والذى بدأ تصويره يوم الأحد الماضى.

كان عدد من النجوم المشاركين بمسلسل "المداح" الذى بدأ تصويره الأيام الماضية، لعرضه فى شهر رمضان الكريم، قد احتفلوا ببدء التصوير، ونشرت نسرين طافش صورة لها من كواليس المسلسل، فيما نشر الفنان الشاب محمد عز صور تجمعه بالنجم حمادة هلال.

ويجسد الفنان حمادة هلال فى مسلسله الجديد "المداح" الذى بدأ تصوير مشاهده الأحد الماضى للعرض فى شهر رمضان المقبل، دور شاب ريفى متزوج من نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى واجتماعى.

مسلسل "المداح" بطولة كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجى، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسرى إخراج أحمد سمير فرج.

ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" فى شهر رمضان 2019، وشارك فى بطولته كل من: سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

وعلى المستوى الغنائى كان آخرأعمال حمادة هلال كليب "آية من الجمال" إخراج عادل سرحان وكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادى مسرة وتلقى عنها ردود أفعال جيدة، حيث تميز الكليب بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل فى مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية.