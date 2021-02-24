أول تعليق لـ هاني شاكر على نجاح كليب “بقالي كتير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عبّر الفنان المصري هاني شاكر عن سعادته بالأصداء الإيجابية لكليب أغنيته الجديدة “بقالي كتير” مع “لايف ستايلز ستوديوز”.

ونشر هاني شاكر عبر صفحته في موقع “تويتر” بعض التعليقات التي وصلته من زملائه من الوسط الفني والإعلامي حول العمل وعلّق قائلًا: “ايه الجمال ده والكلام الحلو ده ورأي الناس الرائع ده ألف حمد والف شكر لك يااااارب”.

وحقق كليب “بقالي كتير” أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد على طرحه على القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

قصّة الكليب مختلفة عن كل الأغنيات العربية المصوّرة التي صدرت من قبل، تجمع بين كليبين منفصلين، الأوّل كليب هاني نفسه، والثاني للنجمة اللبنانية كارول سماحة، من خلال ترابط الأحداث، من إخراج بتول عرفة التي رسمت هذه الفكرة المميزة، بحيث تحل كارول ضيفةً على فيديو كليب هاني شاكر، ونفس الأمر يتكرر مع شاكر الذي يحل ضيفًا على فيديو كليب كارول.

نفيد بالذكر أن أغنية “بقالي كتير” من كلمات ايهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر اسماعيل.