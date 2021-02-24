يارا ومشاهدات بالملايين لـ”غير الناس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد أسبوع على طرحه، حقق كليب “غير الناس” للنجمة اللبنانية يارا خمسة ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

الكليب أطلقته يارا بمناسبة عيد الحب وهي باللهجة العراقية من كلمات أدم، ألحان شميم وتوزيع نور هاشم.

أما الكليب صورته يارا في قلعة تاريخية في إمارة الفجيرة تحت إدارة المخرج الشاب نويل باسيل الذي نقل أجواء الأغنية الرومانسية الى الصورة من خلال عدة لقطات مميزة جمعت يارا مع الموديل في الكليب.

وتُعتبر أغنية “غير الناس” هي الاولى ليارا باللهجة العراقية والتي تحمل عنوان ألبومها الخليجي الجديد والذي سيصدر خلال أيام حصريًا على قناتها الرسمية عبر موقع يوتوب ويضم ثمانية أغنيات، وقد لحّن الفنان زياد برجي أغنية من الألبوم في أول تعاون بينهما.