فيلم “مرحبًا أمي” يحصد 624 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بلغت إيرادات الفيلم الصيني الكوميدي المسيل للدموع “مرحباً أمي” 134 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، ووصل إجمالي إيراداته إلى 624 مليون دولار، متجاوزاً فيلم “محقق الحي الصيني 3″، الذي بلغت مبيعات تذاكره في العطلة 42.3 مليون دولار، وبلغ إجمالي إيراداته 621 مليوناً.

وكان “مرحباً أمي” حصل على أعلى تقييم (8.1 من 10) من بين الأفلام السبعة التي تم إطلاق عروضها في رأس السنة القمرية الجديدة (12 فبراير)، بينما حصل “محقق الحي الصيني 3” على 5.6 من 10.

وجاء في المركز الثالث فيلم “ملحمة كاتب”، الذي حقق 20.2 مليون دولار إضافية في نهاية الأسبوع، لتصل إيراداته إلى 113 مليون دولار. وحل رابعاً فيلم “نهاية اللعبة” محققاً 14.7 مليون دولار في نهاية الأسبوع، لتصل إيراداته الى 42.9 مليون دولار.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة “الحياة البرية” المركز الخامس، محققاً 9.9 ملايين دولار، ليصل إجمالي إيراداته إلى 77.7 مليون دولار.

“آل كروودز 2” نجم الشباك الأميركي

تربّع فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي “آل كروودز 2 – عصر جديد» على رأس قائمة الأفلام في شباك التذاكر الأميركي في عطلة نهاية الأسبوع، وحصد 1.7 مليون دولار من 1913 دار عرض، وبذلك بلغت إيراداته الإجمالية 50.8 مليون دولار، في أسبوع عرضه الثالث عشر.

وتوقع البعض أن يصبح الفيلم الأكثر ربحاً في فترة الجائحة، بالتفوق على «تينيت»، الذي بلغت إيراداته الإجمالية من السوق الأميركي 57.9 مليون دولار.

وعلى الصعيد الدولي، تجاوزت إيرادات “آل كروودز 2” حاجز المليون، مما رفع إيراداته الإجمالية من السوق العالمي إلى 154 مليون دولار.

وخلال العطلة، حقق فيلم “الأشياء الصغيرة” 1.2 مليون دولار، و”يهوذا والمسيح الأسود” 905 آلاف، و”المرأة المعجزة” 805 آلاف، و”الرامي” 775 ألف دولار.

وتم إطلاق فيلم “نومادلاند”، المرشح الأوفر حظاً لجوائز الأوسكار، فحصد نحو نصف مليون دولار. وفي ما يلي أبرز الأفلام وإيراداتها الإجمالية:

– “الأشياء الصغيرة”: 11.7 مليون دولار – الأسبوع الرابع.

– “يهوذا والمسيح الأسود”: الإجمالي: 3.3 ملايين دولار – الأسبوع الثاني.

– “المرأة المعجزة”: 42.7 مليون دولار – الأسبوع التاسع.

– “الرامي”: 11.4 مليون دولار – الأسبوع السادس.

– “صائد الوحش”: 13.4 مليون دولار – الأسبوع العاشر.

– “نومادلاند”: 673 ألف دولار – الأسبوع الثالث.

– “الأرض”: 500 ألف دولار ـ الأسبوع الثاني.

– “أخبار العالم”: 11.7 مليون دولار ـ الأسبوع التاسع.

– “الحرب مع الجد”: 20.3 مليون دولار ـ الأسبوع الثاني.