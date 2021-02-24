نسليهان أتاغول على غلاف مجلة “هالو!”.. تحية بالإسبانية لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الممثلة التركية نسليهان أتاغول جمهورها بظهورها في مقطع فيديو توجه فيه تحية باللغة الإسبانية لجمهورها في إسبانيا وأميركا اللاتينية، حيث ستكون نجمة غلاف مجلة” هالو!” بنسختها اللاتينية لشهر آذار المقبل.

وظهرت نسليهان في الفيديو بأحسن حالتها وكانت مرحة، الأمر الذي جعل البعض يشكك بصحة مرضها، لا سيّما الأخبار التي خرجت عندما انسحبت من مسلسل “ابنة السفير” عن أن مرضها مميت ويجتاج إلى علاج طويل.

من جهة أخرى، صرّحت نسليهان أنّها تتعلم اللغة الإنكليزية حتى تتمكن من اجادتها بطلاقة.

وتحدثت خلال بث مباشر عن شخصية ناري التي قدمتها في مسلسل “ابنة السفبر” واعتبرتها من بين أفضل الشخصيات التي جسّدتها، وذكرت أن يديها كانتا ترتعشان عندما تقوم بالدور، وانها كانت تذهب الى موقع التصوير بشوق وحماس لأنّ شخصية ناري كانت تحمسها.