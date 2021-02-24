مَن حبيب جينيفر أنيستون الجديد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت عدة تقارير صحافية، عن ارتباط النجمة الأميركية الشهيرة جينيفر أنستون ودخولها علاقة عاطفية جديدة مع رجل لم يتم الكشف عن هويته.

ووفقاً لما نشره موقع (ذا إنترناشيونال نيوز) فإن هناك مصدراً مقرباً كشف لمجلة (إن تاتش ويكلي) الأميركية أن جينيفر أنيستون البالغة من العمر 52 عاماً، ارتبطت من جديد وهي تشعر بالسعادة، ولم تفصح عن هوية هذا الرجل.

وأضاف المصدر في تصريحاته، أن حبيب أنستون الجديد شخص وسيم للغاية وهي تشعر بالأمان برفقته، وبدأ المعجبون في التكهن بهويته، وأعربوا عن حماسهم لرؤيتهما معاً بشكل علني.

في الآونة الأخيرة أثارت أنيستون العديد من الأقاويل والشائعات حول عودتها لشركائها السابقين، مثل زوجها السابق براد بيت الذي أكدت التقارير الصحافية أنه اعتذر لها عن إفساد علاقتهما في الماضي، وفي أوائل عام 2020 ترددت الأقاويل حول عودتها لحبيبها السابق جون ماير، بعد أن شوهد الثنائي وهما يغادران نفس الفندق الذي كانا يتناولان فيه العشاء.

وكانت أنيستون متزوجة من النجم براد بيت في الفترة ما بين عامي 2000 و2005، قبل أن تتزوج مرة ثانية من الممثل الأميركي جاستن ثيروكس لمدة عامين من عام 2015 لعام 2017، ومنذ ذلك الحين لا تتوقف الأقاويل عن عودتها لمن ارتبطت بهم سابقاً.