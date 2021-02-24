أسطورة الغولف تايغر وودز يتعرض لحادث خطير.. وهذه حالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تعرض أسطورة الغولف الأميركي تايغر وودز لحادث سير أدى إلى إصابته بجروح متعددة في الساق، وأضرار بالغة في سيارته.

ونقل وودز إلى المستشفى بعدما أخرج من بين الحطام بواسطة رجال الإطفاء والمسعفين بعد حادث انقلاب سيارته من دون اصطدام بسيارات أخرى، بحسب ما أعلن قسم شرطة لوس أنجلوس.

وأشارت تقارير إلى أن الإصابات لا تهدد حياة وودز، الذي كان واعياً ويستطيع التواصل عندما وصل فريق الإنقاذ.

وقال وكيله مارك شتاينبرغ في بيان إن اللاعب يخضع حالياً لعملية جراحية مطالباً الجميع باحترام الخصوصية.

وودز هو واحد من أنجح لاعبي الغولف في العالم فقد فاز بـ15 بطولة كبرى.

وكان وودز قد خضع مؤخراً لعملية جراحية في ظهره للمرة الخامسة، إذ خضع قبل ذلك لأربع عمليات جراحية في الظهر بين عامي 2014 و2017.

يشار إلى أن وودز كان قد تعرض لحادث سير آخر في عام 2009 في فلوريدا، الذي عقبه سلسلة من الاكتشافات الفاضحة حول علاقاته مع مجموعة من النساء الأمر الذي تسبب في تشويه صورته والقضاء على زواجه من إلين نوردغرين التي لديه منها طفلان.