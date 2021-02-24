حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى محمود رمضان، شقيق الفنان المصري محمد رمضان، ما تردد حول انفصال أخيه عن زوجته نسرين أبو النجا.

وقال رمضان إنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه المواقع التي نشرت هذا الخبر "البعيد كل البعد عن الحقيقة"، وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المحلية.



وأشار إلى أن محمد رمضان يصوِّر حالياً كليب روّج له منذ أيام، لافتاً إلى طرحه خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد رمضان ظهر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في أنستقرام وهو يغني مقطعاً من أغنيته الجديدة، معلِّقاً: "قريباً إن شاء الله".