"الياه سات" تدخل شراكات استراتيجية لتجهيز أنظمة المركبات الدفاعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، فى شراكات استراتيجية لتجهيز أنظمة المركبات الدفاعية أثناء الحركة عبر الأقمار الصناعية.

وأعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، مشغل الأقمار الصناعية الرائد عالمياً ومقرها دولة الإمارات، أن وحدة "الياه سات للخدمات الحكومية" ذراع الياه سات الخاص بالخدمات الحكومية، وقّعت مذكرتي تفاهم مع كل من شركة "نمر" مصنّع الآليات العسكرية القتالية المدولبة، وشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز" خلال معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" بأبوظبي.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تأتي مذكرتي التفاهم، في إطار حرص "الياه سات" على تعزيز ريادتها كمزوّد لحلول الاتصالات أثناء الحركة "COTM" عبر الأقمار الصناعية للأنظمة المركّبة على المركبات الدفاعية الأرضية.

وتؤكد مذكرتا التفاهم مع "نمر" و"إل 3 هاريس تكنولوجيز" على التزام "الياه سات" بتقديم خدمات متميزة لتلبية احتياجات عملائها والمجتمعات التي تخدمها.

كما تمهد مذكرتا التفاهم الطريق أمام "الياه سات" وشركائها التكنولوجيين لتوفير باقة حصرية من الخدمات في المجالات الدفاعية والحكومية المدنية، إضافة إلى الصيانة الدورية والدعم الفني على مدار الساعة.

وتمنح هذه الحلول الجاهزة للتركيب فرصا عديدة للمستخدمين في المجالات الدفاعية، وتدعم مجموعة واسعة من التطبيقات الأرضية تتراوح بين "القيادة والتحكم، والاتصالات، والاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع" إلى عمليات ضبط الحدود والمراقبة عن بعد وبالأخص التغطيات الخارجة عن نطاق التغطية "BLoS".

كما تتيح حلول "الياه سات" للاتصالات أثناء الحركة "COTM" قابلية تعقب المركبات ومراقبة وضعيتها، وإنشاء شبكات مغلقة ومؤمنة للاتصالات الصوتية والبيانات، والتوسع التكتيكي لمجال موجات الراديو عبر بروتوكول إنترنت الأقمار الصناعية، إلى جانب البث الآمن للفيديوهات كاملة الحركة والمعلومات المستلمة من أجهزة المركبات، لتقديم لقطات مصورة مباشرة واستخدامها في مختلف التطبيقات.

وتسعى "الياه سات" لتقديم خدمات اتصالات متكاملة وقابلة للتخصيص والتشغيل المتبادل، لعملائها في المجال العسكري والدفاع المدني، وذلك من خلال شراكتها مع "نمر" و"إل 3 هاريس تكنولوجيز".

وقامت "الياه سات" بتطوير نموذج أعمال يضيف قيمة لخدماتها، من خلال التجهيز المسبق لحلولها الخاصة بالاتصالات أثناء الحركة "COTM" للعمل بكفاءة مع ناقلات الأفراد الخاصة بشركة "نمر"، بما فيها ناقلة الأفراد المصفحة سداسية الدفع "جيس"، وأنظمة "إل 3 هاريس تكنولوجيز" الخاصة بالمركبات.

وتقلل هذه الحلول من المخاطر المتعلقة بالتجهيز و توفر الوقت، لضمان الجودة، والتوافق بين الأنظمة القتالية المركّبة والمستشعرات، إضافة إلى خفض الكلفة.

وبفضل خبرات كل من "إل 3 هاريس تكنولوجيز" و"الياه سات" في دمج أنظمة الاتصالات أثناء الحركة "COTM"، وأنظمة المراقبة عن بعد وغيرها من أنظمة منصات المركبات، ستفتح الشراكة الجديدة المجال لحلول جديدة تحقق قيمة كبرى للعملاء، مع ضمان الأداء الفائق والموثوقية والأمان على جميع الأصعدة.

وقال عيسى الشامسي، نائب المدير العام لوحدة "الياه سات للخدمات الحكومية" عن الشراكتين : من خلال تعاوننا مع شركاء رائدين في مختلف القطاعات، نؤكد على التزامنا تجاه عملائنا الحكوميين المعتمدين على أنظمة الاتصالات أثناء الحركة "COTM" والأنظمة القتالية والمستشعرات المعتمدة على الأقمار الصناعية، والتي يجب أن تكون جاهزة للتركيب مسبقا على أنظمة المركبات.

وتابع: وذلك حيث يضطر العملاء اليوم للتعامل مع عدة مزودي خدمات وأدوات لتكامل المنصات، من أجل تجهيز وتشغيل وصيانة المنصات الخاصة بالمركبات، مما يسبب تحدي أمام المستخدم النهائي نظرا لمتطلبات تكامل الأنظمة المحفوف بالمخاطر.

وأضاف، من خلال شراكتنا مع مؤسسات موثوقة مثل "نمر" و"إل 3 هاريس تكنولوجيز"، قامت "الياه سات" بتبسيط وإثراء عملية التكامل، لزيادة الفاعلية.

من جانبه قال أبراهام دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة "نمر"" : إننا ملتزمون في شركة "نمر" لتعزيز منتجاتنا بأحدث التقنيات، وذلك لضمان حماية ونقل تعتمد عليه قوات عملائنا".

وتابع:" إن تعاوننا مع شركة "الياه سات" يتيح لنا الفرصة لتحقيق هذا الهدف متطلعين للعمل كفريق متكامل وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من خبراتها لغرض تحسين عمل منصتنا وكفاءتها".

وقال جريج زغبي، مدير تطوير الأعمال في الإمارات لدى شركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز": انطلاقاً من موقعنا كشركة رائدة في تكامل أنظمة المراقبة والتحكم C5ISR ومزوّد لأنظمة قتالية فائقة، فإننا نقدّر شراكتنا مع مشغّل اتصالات الأقمار الصناعية الإماراتي الرائد عالميا.

وتابع: أن مذكرة التفاهم الموقّعة مع "الياه سات" تشكّل محطة هامة في العلاقة الممتدة لفترة طويلة بين الشركتين، وتعكس التزامنا المستمر بتقديم أفضل الحلول لدولة الإمارات.