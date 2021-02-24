شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داونى يمارس التدريبات فى الجيم بعد غياب طويل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمى روبرت داونى متابعيه وجمهوره بعدة مقاطع يظهر فيها وهو يمارس التدريبات الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، بعد غياب لفترة طويلة عن مشاركة جمهوره بتلك الأنشطة التي يمارسها.

ونشر داوني عدة مقاطع عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يمارس التدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية، ليعلن بشكل غير مباشرة عن عمل جديد يحتاج للكثير من الحركة على شاكلة أعماله السابقة.

وكان النجم العالمى روبرت داونى، صاحب شخصية Iron Man، حرص على الاحتفال بذكرى ميلاد الراحل ستان لي، مصمم شخصيات الأبطال الخارقين في عالم مارفل، منذ عدة أسابيع، الذي رحل عن عالمنا عام 2019 تاركًا أرشيفا ضخم من الأعمال السينمائية.

ونشر داوني صورة تجمعه مع الراحل ستان لى، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليحيى ذكرى ميلاد لى وفى يده القلب الحديدي لشخصيته الشهيرة في عالم مارفل.



روبرت داونى