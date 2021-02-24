شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد: سافرت من القاهرة لأسوان بالعجلة فى 11 يوما وأحب تجربة كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة تارا عماد إنها سافرت من القاهرة إلى أسوان بالعجلة، لأن من طبيعة شخصيتها أنها تحب تجربة كل شيء مختلف، مضيفة: "عندما وجدت دعوة على مواقع التواصل الاجتماعى بعمل رحلة من القاهرة لأسوان بالعجلة تواصلت مع المنظم وسألني هل أنا متمكنة فى سواقة العجل قلت له (مش أوى)، وكنت حينها لدى مشاكل فى ضهرى فتمرنت لمدة ثلاثة أشهر ولم يصدق أحد من أهلى أو أصدقائي أننى سأخوض تلك التجربة، وبالفعل خضتها وكانت فى 11 يوا تعلمت منها الكثير أهمها الثقة فى النفس".

وأضافت الفنانة تارا عماد، خلال استضافتها فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة CBC، أن دورها فى مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى شاركت فى بطولته بشهر رمضان الماضى، كان من أحب الأدوار إليها بالرغم من تقديمها شخصية مستفزة، لافتة إلى أن الجميل فى الدور أن الجميع صدق الشخصية، لأنها ذاكرت الدور كثيراً وأحبت كواليس عملها مع ياسمين عبد العزيز ووصفتها الشخصية المبهجة جداً.