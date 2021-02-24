شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد: أنا نصف مصرى ونصف مونتينجرو وحلمت بتقديم شخصية الأميرة ياسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة تارا عماد، خلال استضافتها فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، إنها أحبت شخصية "ياسمين" التى قدمتها فى مسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز، مضيفة: "أعتقد أن الدور طبع على شخصيتى وأنا أيضا طبعت عليه، ومنذ طفولتى وأنا أحب تلك الشخصية وكنت دائما أشاهد الكرتون وحلمت بتقديم الأميرة ياسمين، ولكنى لم أتخيل أن أقدمه بالفعل وبالأخص على المسرح".

وكشفت الفنانة تارا عماد أن نصفها مصرى والنصف الآخر مونتينجرو، فوالدتها من مونتينجرو، وهى بلدة صغيرة فى منطقة البلقان، لافتة إلى أنها زارتها أول مرة وهى فى عمر الرابعة، وانبهرت بالجبال والخضرة هناك، مشيرة إلى أن والدها تعرف على والدتها عندما جاءت إلى مصر عام 1990 ونشأت قصة حب بينهما وتزوجا، لافتة إلى أنها تعلمت لغة المونتينجرو عندما سافرت إليها ومكثت مع جدتها لمدة عام.



تارا عماد

وفى سياق آخر، تواصل تارا عماد تصوير مشاهدها ضمن مسلسل "موسى" المقرر عرضه فى سباق دراما رمضان 2021، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

كما تصور تارا عماد دورها فى مسلسل "ضد الكسر" مع نيللى كريم ولقاء الخميسى ومحمد فراج ومصطفى درويس وعدد آخر من الفنانين وتأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل أيضاً.

يذكر أن الفنانة تارا عماد شاركت في مسرحية علاء الدين من إخراج مجدى الهوارى وبطولة النجم أحمد عز، ومحمد ثروت (الجنى)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامى مغاورى (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون)، وتم عرض المسرحية فى السعودية ومصر.