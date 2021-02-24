شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عزب يعلن إصابته بفيروس كورونا ويخضع للعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أيمن عزب لـ"الخليج 365" أنه أصيب بفيروس كورونا، بعدما أجرى مسحة وجاءت نتيجتها إيجابية، مشيراً إلى أن حالته مستقرة ودخل في الحجر الصحى بمنزله متبعاً البروتوكول العلاجى الخاص بفيروس كورونا.

وتأتى إصابة أيمن عزب بفيروس كورونا، بعد أشهر من إصابة والده بالفيروس، ووفاته بعد ذلك، حيث خرج عزب وقتها ونفى أن تكون وفاة والده نتيجة لمضاعفات الإصابة بالفيروس خاصة وأنه كان قد شفى منه، وكتب وقتها على حسابه بموقع "فيس بوك":" توضيح ... أصيب أبى بكورونا من شهرين وخمسه أيام .وتم شفاؤه وقتها بعد أن تم علاجه.. والتأكد من ذلك .. ودخل المستشفى بعد ذلك مرتين بسب أمراض أخرى.. والوفاة لم تكن بسبب كورونا .. ولو كان الأمر كذلك لذكرته".

يذكر أن أيمن عزب شارك في دراما رمضان الماضى بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلي وريم سامي.