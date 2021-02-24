شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة:الكليب الجديد مع أيتن عامر واستمتعت بالعمل مع محمد محسن وهبة مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت المخرجة بتول عرفة، ضيفة في "تليفزيون الخليج 365" مع الزميلة شروق وجدى، والتي كشفت خلاله عن خطتها الجديدة في عالم الفيديو كليب الفترة المقبلة وأكثر الفنانين التي استمتعت معهم بالعمل، قائلة، عندى كليب جديد للمطربة مى فاروق أتصور خلاص وسلمناه وفى انتظارالعرض، وهى صوت مهم ومن أهم أصوات مصر والوطن العربى وموهبة حقيقية تستحق مكان أكبر بكتير، والأغنية من ألحان سامر أبو طالب.

وأضافت بتول عرفة، عندى كمان أغنية للفنانة أيتن عامر من ألحان وليد سعد وكلمات تامر حسين وتوزيع أحمد إبراهيم واسمها "بناقص"، وبجد أيتن عامر صوتها حلو جدا، وإحنا خلصنا الأوديو بس لسه مصورناش ولما ينزل الناس هيكون مفاجأة .

وتابعت، أنا استمعت جدا مع محمد محسن وهبة مجدى كانوا حلوين أوى ومشاعرهم حلوة وتحس أن الأغنية حقيقية وأنها شبه قصتهم، وفى بنت جديدة اسمها مى مصطفى صوتها حلو أوى استمتعت بصوتها جدا وأتوقع انها هاتكون حاجة كبيرة بعد كده ومش ناقص لها غير الدعم بس.

وعن أكثر الأعمال التي كانت تحدى بالنسبة لها قالت بتول عرفة، ممكن يكون كليب "آداب إعلام" اللى غناه خالد تاج الدين، لأن الأغنية راب وسريعة ودى أول مرة أعملها وتانى حاجة أن خالد كان أول مرة يقف قدام الكاميرا بس هو كان مش هايبها الحمدلله، وانبسطت جدا بالأغنية دى كمان لأنها بتتكلم على الاعلام الفاسد وتسلط الضوء على إعلام الإخوان، فكانت الرسالة مهمة وعجبانى جدا.

وعن تعاونها مرة أخرى مع كارول سماحة قالت بتول عرفة، احنا بالفعل عندنا مشروعين مع نفس شركة الإنتاج، واحنا لسه بنحضر نشتغل عليهم ويارب يطلعوا مختلفين، لأن كل مرة بكون عاوزة أعمل أحلى من اللى فات وبتكون مسؤولية بجد، ونجاح أغنيتين "بقال كتير" و "شكرا" عملت صدى كبير جدا وجالى ردود فعل من الجمهور ومن زملائى بأننا غيرنا شكل الفيديو كليب وعملنا فكرة جديدة حلوة.