شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تطرح البوستر الرسمى لمسلسل يحيى الفخرانى "نجيب زاهى زركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجل الأعمال المنتج تامر مرسى - رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - عن البوستر الرسمى لمسلسل "نجيب زاهى زركش"، الذى يقوم ببطولته النجم يحيى الفخرانى ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتصدر الفخرانى البوستر .



بوستر مسلسل نجيب زاهى زركش

المسلسل يشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهى زركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليالٍ وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.