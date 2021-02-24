شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إمام صاحب "جيم" فى مسلسل "الطاووس" مع جمال سليمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أحمد إمام تصوير مشاهده في مسلسل "الطاووس" مع المخرج رؤوف عبد العزيز وبطولة جمال سليمان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يجسد إمام شخصية صاحب "جيم" وعاش خارج مصر وعاد ليتعرف على بعض الأشخاص الخطرة ويواجه العديد من المشاكل والأزمات بعد ذلك.



احمد امام فى مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وشارك أحمد إمام مؤخراً في مسلسل "ضربة معلم" الذى انتهى عرضه على قناة cbc الشهر الماضى، والعمل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى.



احمد امام من مسلسل الطاووس

وعرض لأحمد إمام مؤخراً بالسينمات فيلم "ريما" الذى يشارك فى بطولته إلى جانب إيهاب فهمى، محمد ثروت، هالة فاخر، الطفلة ريم عبد القادر، فراس سعيد، أحمد فتحى، مها نصار، إخراج معتز حسام ، بينما ينتظر عرض فيلم "باركود 615" الذى يشارك في بطولته إلى جانب محمد عز وراندا البحيرى وأحمد عزمى وطارق صبرى وسامية الطرابلسى.



احمد امام فى الطاووس