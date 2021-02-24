الحلفاوي يهنئ منتخب مصر للكرة الطائرة بتتويجه بطلا لإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة بعد تتويجه بطلا لإفريقيا.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه على تويتر: "‏تهنئة لمنتخب الشباب المصري للكرة الطائرة بتتويجه بطلا لإفريقيا (بالعلامة الكاملة) وتأهله لكأس العالم.. ألف مبروك يا رجالة" .

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على نظيره المغرب بنتيجة 3/0 في ختام بطولة أفريقيا تحت 21 سنة التي تستضيفها مصر، واختتم اليوم بإستاد القاهرة، واستطاع منتخب الطائرة في مواصلة تصدره حتى نهاية المسابقة التي تقام بدوري من دور واحد بالفوز في مواجهاته الثلاثة ومنها الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 /0، والكاميرون 3 / 1.