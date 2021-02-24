بعد إعلان انضمامها لـ"آل هارون".. شيماء يونس لـ"الخليج 365": تم استغلال اسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداولت العديد من المواقع الإخبارية خبر انضمام الفنانة شيماء يونس لفيلم "آل هارون"، الذي يتم تصويره حاليًا.

وتواصل "الخليج 365"، مع "شيماء"، للوقوف على تفاصيل الأمر، وهو ما نفته جملة وتفصيلا مؤكدة أن خبر انضمامها للفيلم المنتشر عبر العديد من المواقع عارٍ تمامًا عن الصحة: "تم استغلال اسمي في الترويج للفيلم".

وأضافت شيماء الحاج التي غيرت اسمها إلى شيماء يونس، أنها تلقت العديد من الاتصالات من الصحفيين بسؤالها عن الفيلم، مؤكدة أنها علمت أن الشركة المنتجة للفيلم هي من روجت لتلك الأخبار: "المسؤولة الإعلامية للشركة هي من روجت لتلك الأخبار، وأنا بتمنى التوفيق لصناع العمل".

ونشرت شيماء مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت خلاله إنها لم تتعاقد على فيلم "آل هارون"، وتمنت التوفيق لجميع أبطال العمل.

من ناحية أخرى، يعرض لشيماء يونس حاليًا مسلسل "سكن البنات"، عبر شاشة النهار، بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، دينا، حجاج عبدالعظيم، آيتن عامر، عايدة رياض وغيرهم.

فيلم "آل هارون"، بطولة أحمد وفيق، منذر رياحنة، عبير صبري، إيهاب فهمي، أحمد عبد الله، محمد عز، هاجر الشرنوبي وغيرهم.