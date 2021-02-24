صورة نادرة تجمع محمد عبد الوهاب ويوسف وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تجمع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والفنان الكبير يوسف وهبي.

ونشر الناقد محمود عبد الشكور، الصورة عبر حسابه على فيسبوك، وعلق : "محمد عبد الوهاب ويوسف وهبي".

ونشأت صداقة بين موسيقار الأجيال والفنان يوسف وهبي، امتدت لعشرات السنين، وجمع عبدالوهاب ووهبي فيلم "غزل البنات"، حيث ظهرا كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم

يذكر أن الفنان يوسف وهبي توفي يوم ١٧ أكتوبر عام ١٩٨٢، بينما توفي الفنان محمد عبد الوهاب يوم ٤ مايو عام ١٩٩١.