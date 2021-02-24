فن ومشاهير

أمل حجازي للنواب الذين تلقوا اللقاح: “مدودين وجربانين”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 فبراير 2021 10:22 مساءً - منذ 25 دقيقة

أمل حجازي

بعدما ضجّ خبر تلقي عدد من النواب لقاح في مجلس النواب بدلاً من إعطائه للمواطنين، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشنوا حملات شرسة على النواب الذي خالفوا المعايير المنصوصة في خطة التلقيح.

إلى ذلك، انضمّت الفنانة أمل حجازي الى لائحة المشاهير الّذين أعربوا عن استيائهم من تلقّي 15 نائباً لقاح كورونا في الساعات الماضية، ووصفتهم بعبارة “مدودين وجربانين”.

في التفاصيل، غرّدت أمل حجازي عبر تويتر بالقول: “كان لازم تاخدوا الـivermectin قبل العالم مش اللقاح! لأنه بينفع للدود وللجرب لأنكم مدودين وجربانين”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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