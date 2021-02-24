شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تنفى وضع يوسف شعبان على جهاز تنفس صناعى: حالته لا تستدعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة نهال عنبر مسئول الملف الطبى بنقابة المهن التمثيلية، ما تردد حول وضع الفنان الكبير يوسف شعبان على جهاز التنفس الصناعى، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، موضحة لـ"الخليج 365" أن يوسف شعبان لا يحتاج لتنفس صناعى خاصة وأن نسبة الأكسجين لديه لم تقل عن 94 % لافتة أن حالته على ما هي عليه منذ دخول العناية المركزة أمس.

ونقل يوسف شعبان إلى غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العجورة، أمس الثلاثاء بعدما كان فى أحد مستشفيات الدقى، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، واستقرت حالته بعض الشيء ويلقى متابعة من فريق طبى متخصص.



يوسف شعبان

وكان الفنان الكبير يوسف شعبان، قدر أجرى مداخلة هاتفية الأسبوع الماضى في برنامج "واحد من الناس" الذى استضاف أبطال مسلسل المال والبنون ويقدمه الإعلامي عمرو الليثى، ويذاع على قناة الحياة، وقال إن المؤلف محمد جلال عبد القوي كتب سيناريو لمسلسل المال والبنون جيد جدًا، مضيفا:" عندما قرأت دورى فى المسلسل سعدت به فالمسلسل نجح وظل عايش حتى الآن بفضل المؤلف والمخرج والممثلين، فقد قدمت فيه دور سلامة فراويلة بن البلد الذى أصبح غنى بسبب الآثار والذهب وكانت نهايته مأساوية فقد أصيب بالشلل".

وأضاف يوسف شعبان:" مجدى أبو عميرة مخرج عبقرى أعجبت به منذ أول عمل، واستطاع اختيار الممثلين ببراعة، وكانت كل مشاهدى فى المسلسل تعتبر "ماستر سين" لأنني كنت أقوم بعمل معايشة كاملة".