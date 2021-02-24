شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة تصوير كاردى بى المبهرة لمجلة "Interview" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى النجمة العالمية كاردى بى للكشف عن الكثير من الكواليس التى لا يراها جمهورها، وخاصة اذا كان الأمر يتعلق بجلسة تصوير خاصة .



كاردي بي

فاجأت كاردى بى مرتادى صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 83.7 مليون شخص بنشرها مقطع فيديو قصير ظهرت فيها كاردى بى خلال خضوعها لجلسة تصوير خاصة بمجلة " Interview " وكانت ترتدى فستان ذو تصميم مبتكر باللون الرمادى ، بينما ظهرت وهى تستعرض جمالها أمام عدسة الكاميرا، وقد حصد الموقع أكثرمن 2.1 مليون مشاهدة خلال 6 ساعات فقط من نشره .

يذكرأن هدية النجم العالمى أوفست لزوجته كاردى بى فى عيد الحب كانت محط تركيز عدد كبير من المواقع الشهيرة، وكانت عبارة عن حقيبة يد باللونين الذهبى والأسود بشكل قفص به عصفورين، والحقيبة من تصميم دار أزياء "Chanel"، وقد وصل سعرها لـ 20,500 دولار أمريكى، حسب ما أكد موقع "ديلى ميل" الشهير.