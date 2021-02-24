شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تبدأ تصوير مشاهدها فى مسلسل "زى البيت الوقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة صابرين، تصوير مشاهدها الأولى في مسلسل "زى البيت الوقف" الذى تشارك في بطولته مع النجمين زينة وأحمد السعدنى، وذلك بديكور مستشفى في مدينة الإنتاج الإعلامى، ومن المقرر أن يلتحق باقى الفنانين المشاركين في البطولة تباعاً خلال الأيام المقبلة، والعمل من تأليف ورشة أحمد الشخيبي وإخراج عصام عبد الحميد.

وانتهت صابرين الأسبوع الماضى من تصوير حكاية "كورونا" أولى حكايات مسلسل "ورا كل باب"، تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش وتقدم في في 5 حلقات، ويشارك في بطولتها جمال عبد الناصر، جيهان خليل محمد نجاتى، عابد عنان، وسمر علام وعدد آخر من الفنانين الشباب، ويعتمد المسلسل على الحكايات المنفصلة المتصلة كل حكاية من 5 حلقات وبمؤلف ومخرج مختلف.



صابرين

يذكر أن صابرين تنتظر عرض فيلم "الانس والنمس" في مايو المقبل، حيث تشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، كما انتهت من تصوير فيلم "عروستى" مع أحمد حاتم وجميلة عوض وإخراج محمد بكير.

وتستعد صابرين أيضاً لتصوير مشاهدها في فيلم "المحكمة" مع المخرج محمد أمين الأسبوع بعد المقبل، حيث يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين على رأسهم غادة عادل، محمود عبد المغني، كريم عفيفي، فتحي عبد الوهاب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، صلاح عبدالله، سليمان عيد، عبدالرحيم حسن، محمود عامر، وهو تأليف أحمد عبدالله.