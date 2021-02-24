السجن 7 سنوات لفنانة مصرية بتهمة قتل زوجها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بمعاقبة الفنانة عبير بيبرس بالسجن المشدد 7 سنوات في اتهامها بقتل زوجها في منطقة البساتين، العام الماضي.

وتعود الواقعة إلى بلاغ قدمه والد المجني عليه إلى الشرطة يفيد بوفاة ابنه "عمرو سيد سيد عبدالله" (42 سنة- صاحب شركة بترول).



واتهم الأب زوجة ابنه "عبير وهبة نجيب زكي" الشهيرة بـ"عبير بيبرس" (35 سنة) وتعمل ممثلة بقتل نجله.

وأشار إلى أنه تلقى مكالمة تليفونية من زوجة ابنه تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبعد وصوله تبين أن المتوفى فارق الحياة وفي صدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهمها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجني عليه.

وقالت الفنانة عبير بيبرس إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.