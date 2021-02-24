5 حقائق مذهلة عن أشهر أفلام هوليوود.. بطل تيتانيك ارتدى "باروكة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفاجئنا هوليوود كل يوم بمعلومات جديدة عن أفلام كلاسيكية، ظننا أننا حفظناها عن كثب وعرفنا عنها كل ما ينبغي معرفته.

فقد كشف موقع "برايت سايد" الأمريكي الستار عن بعض التفاصيل المذهلة التي لا نعرفها عن أشهر أفلام هوليوود، التي اكتسبت شهرة عالمية.



1- Knives Out





فيلم "نايفز أوت" الأمريكي، بطولة كريس إيفانز وكريستوفر بلامر، ويدور حول جريمة قتل يقوم محقق بالتحقيق في ملابسات حدوثها لمعرفة من القاتل.

ورغم أن الممثل كريستفر بلامر يقوم بدور ابن الممثلة كي كالان، إلا أن الأخيرة أصغر منه سنًا في الحقيقة؛ فهي تبلغ 84 عامًا، بينما يبلغ عمر "بلامر" 90 عامًا.



2- Avengers: Endgame





فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة"، بطولة روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث، ويدور حول المواجهة الأخيرة بين الشرير ثانوس وفريق المنتقمين.

قد لا يعلم الكثيرون أن الجزء الأخير من سلسلة أفنجرز شهد اختلافًا جذريًا في طاقم التمثيل.

ففي أول ظهور لفريق المنتقمين لعب الممثل هوجو ويفنج دور الشرير "ريد سكال"، ولكن في الجزء الأخير ولدهشة الجمهور قام الممثل روس ماركواند بلعب الدور.

3- Titanic





فيلم "تيتانيك" الشهير، بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت، ويدور حول قصة الحب الكلاسيكية بين جاك وروز على سفينة تيتانيك، التي غرقت بأول رحلة لها.

ظهر الممثل بيلي زين في دور الخطيب الغيور على حبيبته روز، وهي شخصية لم تلق إعجاب المشاهدين، لكن شعره في الفيلم كان جديرًا بالإعجاب لا شك.

المثير للدهشة أن ذلك لم يكن شعره، وأن الممثل ارتدي باروكة من أجل الدور، لأنه في الحقيقة أصلع.



4- Cast Away





فيلم "منبوذ"، بطولة توم هانكس، ويدور حول حادث تحطم طائرة يقود موظف بريد للهبوط على جزيرة ومحاولة البحث عن وسيلة للنجاة.

يمر "هانكس" في هذا الفيلم بتغيرات جذرية سواء نفسيًا أو شكليًا، ولذلك قرر صناع الفيلم تعطيل الإنتاج عامًا بأكمله في وسط التصوير، من أجل السماح لـ"هانكس" بفقدان الوزن بشكل صحي وإطالة شعره كي يكون مناسبًا للدور.

5- Avatar

فيلم "أفاتار"، بطولة سام ورذينجتن، ويدور حول محاولة الحكومة هدم منطقة تعيش بها كائنات فضائية مسالمة.

وفي حالة مشاهدتك فيلم "أفاتار" سوف تجد أن أصوات الكائنات مألوفة إلى حد كبير، ويرجع هذ إلى استعانة المخرج جيمس كاميرون بأصوات الديناصورات في سلسلة "جوراسيك بارك" في فيلمه.